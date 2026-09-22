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unimedia.info logounimedia
22 Сентября 2026, 12:00
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Санду: Когда цены на газ растут на рынке, растут и тарифы

Президент Майя Санду заявила, что не может прогнозировать возможное повышение тарифа на газ, отметив, что он зависит от закупочной цены и обращений поставщиков в НАРЭ.

Санду: Когда цены на газ растут на рынке, растут и тарифы.
Санду: Когда цены на газ растут на рынке, растут и тарифы.

Об этом глава государства заявила после заседания Национального совета безопасности, сообщает unimedia.info 

«Тариф определяется закупочной ценой. Если необходимо скорректировать цену, в данном случае речь идет о повышении, поставщики обращаются с соответствующим запросом в НАРЭ. Если есть достаточные основания, тариф меняется. Я такие прогнозы не делаю.

Я обеспокоена тем, что тарифы высокие, и обеспокоена тем, что цены продолжают расти.

Цена на газ уже высокая, но все должно делаться так, как предусмотрено законом. Мы не можем влиять на эти цены: когда они растут на рынке, растут и тарифы, если они снижаются, снижаются и тарифы», — сказала Майя Санду.

Накануне президент призвала ввести чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах на фоне ухудшения ситуации в этих сферах. 

«Мы должны быть готовы к любому сценарию. Мобилизация всех учреждений имеет решающее значение — экономика и граждане должны бесперебойно обеспечиваться энергетическими ресурсами», — заявила глава государства.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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