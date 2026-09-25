НАРЭ предложило повысить тариф на газ до 26,14 лея с 1 октября.

Это означает повышение на 5,84 лея за кубометр, или на 28,8% по сравнению с действующим тарифом, сообщает bani.md

Предложенный НАРЭ тариф немного ниже запроса Energocom, которая просила установить цену на уровне 26,25 лея за кубометр с учетом НДС.

Для семьи, потребляющей 100 кубометров газа в месяц, разница составит около 584 леев в счете за газ.

При расчете нового тарифа НАРЭ учло накопленный Energocom дефицит за январь–сентябрь 2026 года в размере 182 млн леев. В то же время на конец 2025 года у компании образовался профицит в размере 14,86 млн леев, который вычитается из расчета.

Таким образом, чистый эффект двух корректировок составляет около 167,2 млн леев дополнительных расходов, которые необходимо компенсировать за счет тарифа в период с октября по декабрь.

Еще одной причиной повышения является стоимость газа, который предстоит закупить в последние три месяца года. На октябрь–декабрь НАРЭ рассчитывает объем в 159,76 млн кубометров при средней закупочной цене 839,88 евро за 1000 кубометров.

Общая стоимость газа на этот период оценивается примерно в 2,72 млрд леев.

В целом за четвертый квартал Energocom должна получить около 3,82 млрд леев регулируемой выручки. Эти средства должны покрыть расходы на закупку газа, транспортировку, распределение, поставку, рентабельность, а также накопленные корректировки.

Проект решения будет рассмотрен НАРЭ на заседании 28 сентября.