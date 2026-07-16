Пора жатвы и риски пожара в полях: спасатели предупреждают фермеров.

В связи с повышенным риском пожаров в период уборочной кампании пожарные проводят встречи с сельхозрабочими и разъясняют им правила безопасности во время полевых работ, а также проверяют готовность техники к тушению огня.

Об этом сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), передает rupor.md

Специалисты ведомства напоминают, что главными причинами возгораний в период жатвы становятся неисправность уборочных машин, искры от техники, курение на полях и поджоги стерни. Для защиты урожая аграрии обязаны делить крупные массивы на участки до 30 гектаров пропаханными полосами, оснастить тракторы и комбайны исправными огнетушителями, а заправку проводить минимум в 100 метрах от посевов. Около рабочих зон должны находиться первичные средства пожаротушения, а вблизи полей запрещено использовать открытый огонь и сжигать растительные остатки.

По данным ГИЧС, с начала уборочной кампании 2026 года в Молдове уже произошло два пожара на площади 7,4 гектара в Комратском и Штефан-Водском районах. Годом ранее, в период уборки урожая 2025 года, в стране зарегистрировали 33 пожара, которые уничтожили 162,5 гектара зерновых культур (91% потерь пришелся на пшеницу) и 4,1 гектара технических культур. Самыми пострадавшими тогда стали Комратский, Тараклийский, Чимишлийский, Кантемирский и Каушанский районы. В 36,4% случаев прошлогодние пожары начались из-за пала сухой травы и мусора рядом с полями, а в 21,2% — из-за технических поломок сельхозтехники.