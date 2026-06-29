Moldelectrica информирует граждан о новых случаях мошенничества.

В ходе мошеннических действий неизвестные лица, используя телефонные звонки, SMS-сообщения, мессенджеры, социальные сети или электронную почту, ложно выдают себя за представителей организации.

Цель этих действий — мошенническим путем получить личные данные, банковскую информацию, коды подтверждения или ввести граждан в заблуждение с помощью поддельных ссылок и страниц, утверждают представители предприятия, передает zdg.md

В связи с этим ГП Moldelectrica поясняет:

ГП Moldelectrica НЕ предоставляет услуги по распределению электроэнергии или выставлению счетов конечным потребителям;

ГП Moldelectrica НЕ запрашивает по телефону, SMS, электронной почте или через мессенджеры данные из документов, удостоверяющих личность, банковскую информацию, пароли, OTP-коды или фотографии личных документов;

представители предприятия НЕ отправляют ссылки для обновления личных данных, осуществления платежей или проверки счетов.

В учреждении рекомендуют:

не переходите по ссылкам, полученным из неизвестных источников;

не сообщайте личные или банковские данные лицам, которые связываются с вами по телефону или через Интернет;

не пересылайте коды подтверждения, полученные по SMS;

всегда проверяйте достоверность информации только через официальные каналы.

«Если с вами связались лица, утверждающие, что представляют Moldelectrica S.A. и запрашивающие персональную информацию, немедленно прекратите разговор и сообщите об этом компетентным органам. Защитите свои персональные данные! Будьте бдительны и всегда проверяйте источник информации, прежде чем предоставлять какие-либо конфиденциальные данные», — предупреждают представители госпредприятия.