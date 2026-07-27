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rupor.md logorupor
27 Июля 2026, 13:27
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Посольство Молдовы в Софии временно приостанавливает консульскую работу

Посольство Республики Молдова в Болгарии временно приостанавливает предоставление стандартных консульских услуг в период с 28 июля по 21 августа.

Посольство Молдовы в Софии временно приостанавливает консульскую работу.
Посольство Молдовы в Софии временно приостанавливает консульскую работу.

Об этом сообщает дипломатическое ведомство, уточняя, что обычный режим работы возобновится 24 августа, пишет rupor.md

На время ограничений дипмиссия переходит на особый режим работы. В этот период сотрудники посольства будут обеспечивать исключительно:

  • Оказание экстренных консульских услуг.
  • Выдачу проездных документов (титулов поездки).
  • Оперативное вмешательство в случаях несчастных случаев, аварий или смерти граждан.

Граждане Республики Молдова, оказавшиеся в чрезвычайных ситуациях и нуждающиеся в срочной помощи, могут обратиться в посольство по телефону +359 877 819 314 или направить запрос по электронной почте на адрес sofia@mfa.gov.md.

Источник
rupor.md logorupor
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