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rupor.md logorupor
27 Июля 2026, 07:27
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Посольство Молдовы в России приостановит выдачу документов на месяц

Посольство Молдовы в РФ временно приостанавливает оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния с 1 по 31 августа 2026 года в связи с внедрением новой информационной системы обработки документов.

Посольство Молдовы в России приостановит выдачу документов на месяц.
Посольство Молдовы в России приостановит выдачу документов на месяц.

В этот период Консульский отдел не будет принимать заявления на регистрацию рождения, брака, развода и смерти, а также на выдачу дубликатов и выписок из актов гражданского состояния, пишет rupor.md

По данным дипломатической миссии, мера носит временный характер и направлена на обеспечение эффективного перехода на новую информационную систему, которая позволит обрабатывать эти услуги более надежно и эффективно.

Прием заявлений на услуги актов гражданского состояния возобновится после завершения внедрения новой системы.

Источник
rupor.md logorupor
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