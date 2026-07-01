Посольство Молдовы в России приостановит выдачу документов на месяц.

Посольство Молдовы в РФ временно приостанавливает оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния с 1 по 31 августа 2026 года в связи с внедрением новой информационной системы обработки документов.

В этот период Консульский отдел не будет принимать заявления на регистрацию рождения, брака, развода и смерти, а также на выдачу дубликатов и выписок из актов гражданского состояния, пишет rupor.md

По данным дипломатической миссии, мера носит временный характер и направлена на обеспечение эффективного перехода на новую информационную систему, которая позволит обрабатывать эти услуги более надежно и эффективно.

Прием заявлений на услуги актов гражданского состояния возобновится после завершения внедрения новой системы.