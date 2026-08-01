Посольство Молдовы в Италии выпустило предупреждение из-за землетрясения под Неаполем.

Дипломаты в Италии призывают граждан Молдовы в пострадавшем регионе соблюдать осторожность и следовать указаниям местных служб защиты. Об этом сообщает Посольство Республики Молдова в Италии.

Граждане Республики Молдова, столкнувшиеся с чрезвычайными ситуациями, могут обратиться за консульской помощью. Экстренный номер посольства: +39 329 442 1091, передает rupor.md

Данная линия предназначена исключительно для экстренных случаев, таких как несчастные случаи, смерти, стихийные бедствия или другие ситуации с чрезвычайным характером.

В районе Флегрейских полей рядом с Неаполем 31 июля около 19:46 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,7. В связи с природным явлением сограждан просят внимательно следить за официальными данными от Департамента гражданской защиты и Национального института геофизики и вулканологии (INGV).

Стихия вызвала перебои с подачей электричества, незначительные повреждения зданий и церквей, а также временную остановку работы общественного транспорта и портов в Неаполе и Поццуоли. Несколько семей были эвакуированы, а пострадавшие отделались легкими травмами и испугом.