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rupor.md logorupor
1 Августа 2026, 17:22
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Посольство Молдовы в Италии выпустило предупреждение из-за землетрясения под Неаполем

Дипломаты в Италии призывают граждан Молдовы в пострадавшем регионе соблюдать осторожность и следовать указаниям местных служб защиты. Об этом сообщает Посольство Республики Молдова в Италии.

Посольство Молдовы в Италии выпустило предупреждение из-за землетрясения под Неаполем.
Посольство Молдовы в Италии выпустило предупреждение из-за землетрясения под Неаполем.

Граждане Республики Молдова, столкнувшиеся с чрезвычайными ситуациями, могут обратиться за консульской помощью. Экстренный номер посольства: +39 329 442 1091, передает rupor.md

Данная линия предназначена исключительно для экстренных случаев, таких как несчастные случаи, смерти, стихийные бедствия или другие ситуации с чрезвычайным характером.

В районе Флегрейских полей рядом с Неаполем 31 июля около 19:46 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,7. В связи с природным явлением сограждан просят внимательно следить за официальными данными от Департамента гражданской защиты и Национального института геофизики и вулканологии (INGV). 

Стихия вызвала перебои с подачей электричества, незначительные повреждения зданий и церквей, а также временную остановку работы общественного транспорта и портов в Неаполе и Поццуоли. Несколько семей были эвакуированы, а пострадавшие отделались легкими травмами и испугом.

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Источник
rupor.md logorupor
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