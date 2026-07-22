Посол Индии: Наши работники проходят проверку перед приездом в Молдову.

Посол Индии в Республике Молдова и Румынии Манодж Кумар Мохапатра заявил, что граждане Индии, которых нанимают на работу в Молдове, проходят проверку и подготовку в Индии перед выездом.

Перед выездом из Индии в Молдову будущие работники проходят специальную ориентационную программу, организованную индийскими властями. Во время обучения они получают информацию о законодательстве и культуре Республики Молдова, а также о своих правах и обязанностях в качестве иностранных работников, пишет stiri.md со ссылкой на agora.md

Манодж Кумар Мохапатра также отверг информацию о предполагаемой эксплуатации индийских работников или плохих условиях их проживания в Молдове. По словам дипломата, посольство Индии не получало подобных жалоб ни от индийских граждан, ни от молдавских властей.

«Я не сталкивался ни с одной жалобой, ни с одной стороны. Во-первых, как я уже сказал, их количество очень небольшое. Во-вторых, поскольку люди из разных стран могут внешне быть похожими, некоторые могут утверждать, что они из Индии. В-третьих, я не слышал об этом ни с молдавской, ни с индийской стороны», — отметил посол.

Манодж Кумар Мохапатра также опроверг опасения, появившиеся в публичном пространстве, относительно количества индийских студентов и возможного их постоянного проживания в Республике Молдова. Посол объяснил, что в Индии существует высокий интерес к обучению за рубежом, однако большинство молодых людей возвращаются в страну после получения диплома.

По словам дипломата, присутствие индийских студентов в университетах Молдовы выгодно для обеих стран. Молодые люди получают диплом и международный опыт, а после возвращения в Индию способствуют продвижению страны, в которой учились.

«К тому моменту, когда эти студенты возвращаются в Индию, они фактически становятся неофициальными послами Молдовы. В течение следующих 30–40 лет своей карьеры они будут рассказывать о своем опыте и продвигать Молдову у себя дома. Это ситуация, в которой выигрывают все: наши студенты получают ценный опыт, а Молдова приобретает сторонников за рубежом», — заявил Манодж Кумар Мохапатра.