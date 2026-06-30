Последний день июня принесет в Молдову экстремальную жару до +40 °C.

30 июня станет самым жарким днем с начала нынешнего лета в Молдове. Температура воздуха составит: на юге от +24 °C ночью до +40 °C днем, в центральных районах — от +24 °C до +37 °C, на севере — от +23 °C до +36 °C.

В течение дня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь к вечеру в отдельных районах возможен кратковременный слабый дождь. Ветер будет умеренным и несколько раз изменит направление. Атмосферное давление останется в пределах нормы, пишет rupor.md

В первой половине дня прогнозируется магнитная буря уровня G1 (5 баллов), которая может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила сразу три уровня метеоопасности из-за экстремальной жары. Красный код действует на юге страны, где температура воздуха может достичь отметки +40 °C. Для центральных районов и части севера объявлен оранжевый код, а для самых северных районов — желтый.