Неделя в Молдове начнется с дождей, а завершится жарой до +27 градусов.

По данным meteofor.md, температура воздуха днем составит до +20 градусов, а ночью — до +14. Наиболее прохладным днем станет вторник, когда столбики термометров опустятся до +16 градусов.

К середине недели погода начнет улучшаться. В четверг осадки практически прекратятся, а воздух прогреется до +25 градусов. Ночные температуры останутся комфортными — около +13 градусов.

Во второй половине недели в страну придет настоящее летнее тепло. В пятницу и субботу ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +26 градусов днем и +17 градусов ночью. Однако уже к концу недели атмосферная нестабильность вновь усилится.

В воскресенье, 7 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, несмотря на сохранение теплой погоды. Днем воздух прогреется до +27 градусов, что станет самым высоким показателем недели.