После восьми и четырех лет заключения в Приднестровье освободили двух граждан Молдовы.

Евгений Панчоха и Эмилиан Чебан были освобождены после восьми и, соответственно, четырех лет незаконного содержания под стражей на левом берегу Днестра.

Оба были приговорены структурами в Тирасполе к 13 и 12 годам лишения свободы по обвинениям, которые конституционные власти Республики Молдова не признают, передает rupor.md

По данным ассоциации Promo-LEX, если бы освобождение не состоялось, Евгению Панчохе предстояло бы провести в заключении еще около пяти лет, а Эмилиану Чебану — почти восемь.

Евгений Панчоха был задержан в 2018 году представителями силовых структур Тирасполя и осужден по обвинению в «государственной измене». За восемь лет заключения он, как утверждает Promo-LEX, был лишен права на справедливый судебный процесс, независимого адвоката и надлежащей медицинской помощи. Организация также сообщает, что состояние его здоровья значительно ухудшилось из-за имеющихся заболеваний.

Эмилиан Чебан был лишен свободы в 2022 году, когда ему было 18 лет. Поводом стало его отказ подписывать десятилетний контракт со структурами военизированных формирований Приднестровского региона и заявление о намерении переехать на правый берег Днестра.

Позже его также обвинили в «государственной измене» и приговорили к 12 годам лишения свободы по итогам закрытого судебного процесса. По информации Promo-LEX, молодой человек содержался в тяжелых условиях, подвергался изоляции и психологическому давлению.

Организация обращает внимание, что в настоящее время Эмилиан Чебан не имеет документов, удостоверяющих личность, и не обладает гражданством какого-либо государства, поскольку с детства был включен в систему милитаризированного образования в Приднестровском регионе. Promo-LEX призывает власти оказать ему содействие в оформлении документов, продолжении образования или профессиональной интеграции.

Кроме того, правозащитники считают необходимым обеспечить обоим освобожденным медицинское обследование, психологическую помощь и юридическое сопровождение для документирования пережитых нарушений прав человека.

В Promo-LEX подчеркивают, что освобождение мужчин не отменяет ответственности за допущенные нарушения прав человека и призывают расследовать обстоятельства их задержания и осуждения.

Организация также заявляет о необходимости создания в Молдове национального механизма поддержки лиц, освобожденных после незаконного содержания под стражей в Приднестровском регионе, который обеспечивал бы медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь.