Жардан расторг контракт с активистом PAS после скандала с зарплатой в 300 тысяч леев.

Решение принято после публикации расследования, в котором указывалось, что Згеря, являющийся заместителем председателя молодежной организации PAS (PAS Youth), получал около 300 тысяч леев в год, несмотря на отсутствие завершенного высшего образования, пишет omniapres.md

В публикации в Facebook министр взял на себя ответственность за решение оставить Згерю в своей команде и признал, что должен был пересмотреть размер его зарплаты с учетом уровня образования.

«Как министр, я должен был пересмотреть зарплату Богдана Згери с учетом уровня образования, однако приоритетом для меня стало сохранение в кабинете человека с навыками и опытом работы, который он уже накопил в министерстве», — заявил Жардан.

Министр подчеркнул, что решение оставить Згерю в кабинете принадлежало исключительно ему, и отверг какое-либо политическое влияние, учитывая, что Згеря также занимает должность заместителя председателя PAS Youth.

«Мы знакомы только в рамках рабочих взаимодействий, мне никто ничего не навязывал. Это было мое решение — чтобы Богдан продолжил работать в министерстве», — написал он.

Кристиан Жардан отметил, что после вступления в должность ему были нужны люди, которые уже знали работу министерства и могли продолжить текущие проекты. По его словам, Згеря был одним из сотрудников, на которых он рассчитывал.

В то же время, министр сообщил о прекращении сотрудничества с ним.

«Мы договорились завершить сотрудничество сегодня, до окончания срока действия контракта, согласно которому выплаты должны были осуществляться до конца сентября», — уточнил чиновник.

В заключение министр заявил, что надеется, что этот случай не станет причиной, по которой молодежь будет отказываться от карьеры в государственном секторе. Он также подчеркнул, что зарплаты должны соответствовать уровню образования, профессиональному опыту и средним доходам в Республике Молдова.

Напомним, что ранее было опубликовано расследование о трудоустройстве 21-летнего Богдана Згери в Министерстве культуры. Согласно материалу, заместитель председателя молодежного PAS, не имеющий диплома о высшем образовании, получает по контракту с Министерством культуры около 300 тысяч леев в год.