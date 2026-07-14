Плынгэу потребовал объяснить зарплату активиста PAS в Минкульте: Выше, чем у Санду.

Депутат Дину Плынгэу потребовал объяснений от Министерства культуры после информации, появившейся в публичном пространстве, о трудоустройстве активиста PAS Богдана Згери на основании контракта стоимостью 300 тысяч леев в год.

В публикации в социальных сетях Плынгэу заявил, что ведомство обязано разъяснить обстоятельства приема на работу молодого человека без завершенного высшего образования, а также объяснить, какие обязанности он выполняет, пишет omniapres.md

«Министр культуры обязан предоставить объяснения в связи с информацией, появившейся в публичном пространстве, о трудоустройстве 18-летнего молодого человека без высшего образования с зарплатой 300 тысяч леев в год», — написал депутат.

При этом он отметил, что поддерживает привлечение молодежи к работе в государственных учреждениях, однако считает, что в данном случае требуется больше прозрачности.

«Чтобы было понятно: я поддерживаю и высоко ценю, когда молодежь привлекают и принимают на работу в государственные структуры, но в этом случае нам нужна большая ясность относительно обязанностей, указанных в должностной инструкции, и обоснования этой зарплаты, которая выше, чем зарплата госпожи Санду или будущего премьер-министра», — заявил Плынгэу.