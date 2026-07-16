После долгого отсутствия Ион Крянгэ явился в суд по делу о государственной измене.

После долгого отсутствия бывший руководитель юридического управления Парламента Ион Крянгэ сегодня явился в суд на заседание по делу, в котором он обвиняется в государственной измене.

Суд сообщил защите, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый способен участвовать в судебных заседаниях. Судьи распорядились рассматривать дело в общем порядке, передает ipn.md

Бывшему чиновнику предъявлены обвинения в государственной измене и заговоре против государства. По данным прокуроров, в период 2023-2024 годов он якобы поддерживал переписку и проводил тайные встречи с помощником военного атташе посольства Российской Федерации в Кишинёве. Бывший глава юридического управления Парламента был задержан в июле 2024 года, когда, как утверждают следователи, получил 500 долларов от российского чиновника.

Ион Крянгэ заявляет о своей невиновности.