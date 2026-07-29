После дела Людмилы Вартик в больницу Хынчешт назначен новый директор.

Ион Пуриче, нынешний директор больницы Кэрпинен, выиграл конкурс на должность директора районной больницы Хынчешт.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в конкурсе приняли участие пять кандидатов: Валентин Врынчан, Наталия Бырлэдяну, Ольга Пахомий, Лилиана Буза и Ион Пуриче, передает noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Ион Пуриче имеет опыт управления медицинскими учреждениями. По профессии он врач. В начале своей карьеры работал врачом в Национальном агентстве общественного здоровья, затем был помощником депутата парламента.

Позже он занимал должность заместителя директора Муниципальной клинической больницы № 4, а в настоящее время возглавляет больницу Кэрпинен.

Должность директора районной больницы Хынчешт оставалась вакантной после отставки Петра Чуботару, который покинул пост по итогам расследования Министерства здравоохранения, связанного с несообщением о медицинском случае, касавшемся Людмилы Вартик.