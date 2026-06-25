Половина расходов молдаван уходит на продукты питания.

В 2025 году среднемесячные расходы жителей Молдовы составили 4995 леев на человека. Почти половина личного бюджета расходовалась на продукты питания (43%), тогда как наименьшая доля затрат пришлась на здравоохранение — всего 4,6%.

Самые большие расходы в селах

В зависимости от места проживания структура расходов заметно отличается, сообщает Radio Moldova.

Так, в сельской местности более половины всех расходов приходится на продукты питания и напитки — 51,1% бюджета против 37,8% в городах.

Жители сел также тратят немного больше на одежду и обувь — 7,1% против 6,8% у горожан.

Расходы на коммунальные услуги и энергоресурсы в сельской местности также выше — 17,2% против 15,5% в городах.

Кроме того, сельские жители больше расходуют на обустройство и содержание жилья, включая покупку мебели и бытовой техники: 6,3% против 5,6% в городской местности.

На что больше тратят в городах

Горожане значительно больше расходуют на транспортные услуги — такси, билеты и проездные на общественный транспорт. На эти цели жители городов тратят почти вдвое больше, чем сельские жители: 10,2% против 5,3%.

Выше в городах и расходы на здравоохранение — 5,2% против 3,7% в сельской местности.

Также жители городов почти вдвое больше тратят на отдых, спорт, культуру и другие товары и услуги — 19% против 10,2% в селах.

Что изменилось за год

По сравнению с 2024 годом в 2025-м жители Молдовы стали немного больше тратить на продукты питания и алкогольные и безалкогольные напитки — доля этих расходов выросла на один процентный пункт.

Увеличились и расходы на транспорт.

В то же время сократилась доля затрат на жилье, коммунальные услуги и энергоресурсы — с 17,2% в 2024 году до 16,2% в 2025-м.

В среднем житель города тратил в прошлом году 6328 леев в месяц, тогда как житель села — 3827 леев на человека.