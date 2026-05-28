Села Молдовы остаются без почтальонов: много работы и низкая зарплата.

С другой стороны, государственное предприятие «Почта Молдовы» заявляет, что система страдает от сокращения объемов почтовых услуг и доходов на фоне цифровизации и конкуренции со стороны частных операторов, пишет zgd.md

В селе Тэнэтарь Каушанского района Елена Крецу полтора года работала почтальоном, обслуживая около 40 домохозяйств. Она доставляла пенсии, социальные пособия, газеты, квитанции и письма.

Женщина решила уволиться после того, как ее зарплата была снижена с 3000 до 2800 леев в месяц. Как мать четверых детей, трое из которых несовершеннолетние, она говорит, что ее заработка больше не хватало на покрытие ежедневных расходов семьи.

Бывшая почтальонша утверждает, что, хотя официально она работала неполный рабочий день, на самом деле она работала гораздо больше четырех часов в день, иногда с утра до поздней ночи. Она также жаловалась на условия труда, говоря, что почтальоны вынуждены ходить по селу пешком независимо от погоды: по льду, снегу или жаре.

После ухода Елены Крецу в деревне остался только один почтальон, 58-летняя Вероника Афтене, которая обслуживает вторую половину села в одиночку. Женщина говорит, что ситуация стала очень сложной и что из-за отсутствия второй почтальонши некоторые письма, газеты и квитанции приходят с опозданием.

Она утверждает, что ее зарплата в последние месяцы упала до 2700 леев, и говорит, что родственники упрекают ее за то, что она соглашается работать за такие деньги. Однако она продолжает работать, потому что ей жаль жителей села, которые зависят от почтовых услуг. Почтальонша рассказала, что зимой несколько раз падала на льду и в итоге страдала от болей в спине и ногах. Она говорит, что, чтобы справиться с обледенелыми дорогами, вместе со своими коллегами пыталась импровизировать разные варианты обуви.

Несколько местных жителей села выразили недовольство ситуацией. Женщина, которой более 70 лет, сказала, что ей трудно передвигаться, и она считает, что нехватка почтальонов серьезно сказывается на пожилых людях в селе. Другая пенсионерка, 78 лет, сказала, что ей приходится идти пешком около трех километров до почтового отделения.

Многие назначают доверенных лиц, которые получают пенсию вместо них.

Аналогичные ситуации описаны в деревне Реча, где две почтальонши обслуживают сотни домохозяйств и работают больше шести часов в день.

Ана Доника, 69 лет, с 17-летним стажем работы в системе, говорит, что получает чуть более 3300 леев в месяц и считает, что достойная зарплата должна составлять не менее 5000 леев. Она говорит, что низкая зарплата также влияет на перерасчет ее пенсии.

Женщина также говорит, что ее работа осложняется плохой погодой и собаками, гуляющими по селу, упоминая, что ее несколько раз кусали. Однако она говорит, что ей нравится ее работа, потому что она каждый день общается с людьми и чувствует себя полезной для общества.

Ее коллега, Анастасия Коропчану, 67 лет, вернулась на работу после выхода на пенсию, потому что некому было занять ее место. Она говорит, что каждый день преодолевает большие расстояния и, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжает работать, потому что село большое, а работников мало.

В ответ на публикацию Государственное предприятие «Почта Молдова» пояснило, что график работы и зарплата почтальонов рассчитываются на основе нескольких факторов, включая пройденное расстояние, количество домохозяйств и объем почтовых отправлений. Учреждение утверждает, что зарплата за полную восьмичасовую смену варьируется от 6500 до 8500 леев.

Представители компании говорят, что в последние годы объем почтовых услуг и доходы значительно сократились из-за цифровизации и конкуренции со стороны частных операторов, которые стремятся предоставлять только прибыльные услуги.

В случае с почтовым отделением в Тэнэтарь, "Почта Молдовы" заявила, что работала с убытком, а количество распространяемых периодических изданий сократилось с 4566 в 2024 году до 3462 в 2025 году.