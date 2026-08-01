Полиция заявила о попытках давления по делу о мошенничестве с недвижимостью.

Национальная полиция осудила попытки лиц, имеющих статус обвиняемых, а также некоторых политических деятелей повлиять на расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах.

Сообщается, что речь идет об обмане двух человек на 155 тысяч евро под предлогом фиктивных инвестиций в недвижимость.

Начальник Национального инспектората расследований Аркадие Катлабуга уже публично опроверг наличие какой-либо связи с муниципальным советником Ионом Онцей, который является фигурантом уголовного дела. Однако, как отмечают в полиции, последний продолжает распространять в публичном пространстве ложные и порочащие честь офицера заявления.

В полиции считают, что обвиняемый прибегает к личным нападкам и выдвигает ничем не подтвержденные обвинения в тот момент, когда сам находится под следствием, пытаясь таким образом оказать давление на расследование.

Правоохранители напоминают, что Ион Онца проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Подробности этого дела ранее были опубликованы Национальной полицией.

В ведомстве подчеркивают, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом деятельность следователей, сотрудников подразделений расследований и прокуроров осуществляется независимо, а процессуальные решения принимаются исключительно на основании доказательств и закона. Любое вмешательство в их деятельность со стороны участников процесса недопустимо.

В этой связи полиция вновь заявила, что любые претензии к процессуальным действиям должны рассматриваться исключительно в предусмотренном законом порядке. Публичные обвинения, не подкрепленные доказательствами, не могут заменить законные механизмы обжалования и способны ввести общественность в заблуждение.

Генеральный инспекторат полиции выразил полную поддержку своим сотрудникам и заявил, что будет использовать все предусмотренные законом способы для защиты их чести, достоинства и профессиональной репутации. Если порочащие заявления не будут опровергнуты, начальник Национального инспектората расследований оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своих прав.

Кроме того, в связи с обращением, поданным руководителем НИР в прокуратуру по поводу выдвинутых в его адрес обвинений, полиция выразила уверенность, что все обстоятельства будут расследованы объективно и беспристрастно в соответствии с требованиями закона.

В полиции также напомнили, что сотрудники ведомства ежедневно расследуют дела в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, и в силу своей работы регулярно сталкиваются с попытками запугивания, давления и дискредитации.

В завершение Национальная полиция призвала общественность критически относиться к заявлениям лиц, находящихся в конфликте с законом, и позволить компетентным органам установить истину на основании доказательств и предусмотренных законом процедур.