В Бельцах мужчина лишился более 400 тысяч леев после звонков «из госорганов».

За последние 24 часа полиция зарегистрировала один новый случай телефонного мошенничества, а еще о пяти случаях, совершенных ранее, потерпевшие сообщили только сейчас.

В трех из шести эпизодов злоумышленники представлялись сотрудниками банков, а в остальных — работниками государственных учреждений, убеждая жертв оформить кредиты или передать им свои сбережения.

Общий ущерб превысил 1 миллион леев.

Благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 163 попытки мошенничества.

Как правило, мошенники действуют группами, распределяя между собой роли, чтобы создать видимость правдоподобной ситуации. Они могут поочередно связываться с жертвой, представляясь сотрудниками энергоснабжающей компании, банка или даже полиции, чтобы убедить человека перевести деньги.

Самый крупный ущерб составил более 400 тысяч леев. Этот случай произошел в мае в Бельцах, однако в полицию о нем сообщили только сейчас. Потерпевшему последовательно звонили люди, представлявшиеся сотрудниками государственных учреждений. В результате его убедили передать деньги через курьера.

Преступные группы постоянно совершенствуют свои методы, используя сложные сценарии и выдавая себя за представителей разных организаций, чтобы ввести жертв в заблуждение.

Полиция рекомендует:

при подозрительном звонке немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру;

никогда не сообщать SMS-коды, PIN-коды, пароли и данные банковской карты;

помнить, что полиция и банки не требуют переводить деньги и не просят «спасать» сбережения, переводя их на другие счета;

учитывать, что мошенники намеренно создают ощущение срочности, чтобы лишить человека времени на проверку информации.

Если вы подозреваете попытку мошенничества, немедленно звоните 112 и сообщите в свой банк, чтобы заблокировать возможные операции.