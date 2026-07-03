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Point.md logoPoint
3 Июля 2026, 14:42
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В Бельцах мужчина лишился более 400 тысяч леев после звонков «из госорганов»

За последние 24 часа полиция зарегистрировала один новый случай телефонного мошенничества, а еще о пяти случаях, совершенных ранее, потерпевшие сообщили только сейчас.

В Бельцах мужчина лишился более 400 тысяч леев после звонков «из госорганов».
В Бельцах мужчина лишился более 400 тысяч леев после звонков «из госорганов».

В трех из шести эпизодов злоумышленники представлялись сотрудниками банков, а в остальных — работниками государственных учреждений, убеждая жертв оформить кредиты или передать им свои сбережения.

Общий ущерб превысил 1 миллион леев.

Благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 163 попытки мошенничества.

Как правило, мошенники действуют группами, распределяя между собой роли, чтобы создать видимость правдоподобной ситуации. Они могут поочередно связываться с жертвой, представляясь сотрудниками энергоснабжающей компании, банка или даже полиции, чтобы убедить человека перевести деньги.

Самый крупный ущерб составил более 400 тысяч леев. Этот случай произошел в мае в Бельцах, однако в полицию о нем сообщили только сейчас. Потерпевшему последовательно звонили люди, представлявшиеся сотрудниками государственных учреждений. В результате его убедили передать деньги через курьера.

Преступные группы постоянно совершенствуют свои методы, используя сложные сценарии и выдавая себя за представителей разных организаций, чтобы ввести жертв в заблуждение.

Полиция рекомендует:

  • при подозрительном звонке немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру;
  • никогда не сообщать SMS-коды, PIN-коды, пароли и данные банковской карты;
  • помнить, что полиция и банки не требуют переводить деньги и не просят «спасать» сбережения, переводя их на другие счета;
  • учитывать, что мошенники намеренно создают ощущение срочности, чтобы лишить человека времени на проверку информации.

Если вы подозреваете попытку мошенничества, немедленно звоните 112 и сообщите в свой банк, чтобы заблокировать возможные операции.

Источник
Point.md logoPoint
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