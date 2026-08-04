Полиция призвала не доверять предложениям о «быстрых инвестициях» после новой аферы.

Полиция фиксирует обнадеживающий сигнал в отношении телефонного мошенничества. За последние 24 часа не было зарегистрировано ни одного нового случая мошенничества.

Вместе с тем за этот же период в полицию лишь сейчас поступили сообщения еще о шести мошенничествах, совершенных ранее. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1 254 000 леев.

Благодаря бдительности граждан и их своевременной реакции за тот же период удалось предотвратить 63 попытки мошенничества.

Самый крупный ущерб — около 600 000 леев — был зафиксирован в Чадыр-Лунгском районе. В период с 12 мая по 16 июля 50-летней женщине позвонил злоумышленник и предложил заработать на инвестициях через фишинговую платформу. Поверив обещаниям быстрого дохода, женщина перевела деньги и стала жертвой мошенников.

Полиция рекомендует гражданам проявлять максимальную осторожность при получении предложений об инвестициях по телефону или через интернет, не переводить деньги незнакомым людям и всегда проверять подлинность инвестиционных платформ.

Если вы подозреваете попытку мошенничества, немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру 112.