noi.md
20 Мая 2026, 15:41
Правоохранители изъяли из оборота наркотики на миллионы леев

10 литров синтетического наркотика типа PVP (альфа-PVP), стоимость которого на черном рынке составляет около 5 миллионов леев, были изъяты из оборота сотрудниками правоохранительных органов.

Это стало результатом ликвидации важного звена международной группировки, специализировавшейся на производстве, контрабанде и сбыте наркотических средств через приложение Telegram, передает noi.md

Преступная группа действовала на территории Польши, Грузии, Украины и Молдовы. На протяжении нескольких месяцев правоохранители документировали незаконную деятельность участников группировки — граждан Украины и Республики Молдова, причастных к транспортировке и распространению синтетических наркотиков на территории страны. 

В ходе следствия полицейские установили личность 29-летнего гражданина Молдовы, который с начала текущего года выполнял роль курьера по перевозке наркотиков из Польши в Грузию и Молдову. 16 мая подозреваемый въехал в Молдову за рулем автомобиля через пункт пропуска «Леушены–Албица». 

После пересечения границы он находился под наблюдением офицеров Управления по борьбе с наркотиками вплоть до Кишинева, где при поддержке патрульных полицейских INSP и сотрудников инспектората полиции столичного сектора Ботаника был задержан. В отношении него был проведен обыск. 

По итогам обысков были изъяты пакетики с наркотиками типа PVP, марки LSD, мобильный телефон, использовавшийся для совершения преступления, а также пластиковая бутыль с 10 литрами PVP в жидком виде. По данным следствия, наркотики были привезены из Польши и помещены в тайник для последующего извлечения другим участником группировки. 

Автомобиль, использовавшийся подозреваемым, был изъят с целью наложения ареста и последующей специальной конфискации. По ходатайству прокуроров суд выдал мандат на арест подозреваемого сроком на 30 суток. 

В случае признания вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Источник
noi.md
