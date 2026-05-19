theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
19 Мая 2026, 15:04
6 963
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трое молодых людей арестованы: полиция обнаружила сотни пакетиков с наркотиками

Более одного килограмма мефедрона было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции и прокурорами сектора Буюканы в результате задержания с поличным троих молодых людей, подозреваемых в причастности к сбыту наркотиков.

Трое молодых людей арестованы: полиция обнаружила сотни пакетиков с наркотиками.
Трое молодых людей арестованы: полиция обнаружила сотни пакетиков с наркотиками.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые в возрасте 18 и 20 лет, уроженцы Страшенского района, работали курьерами в интернет-магазине в мессенджере Telegram. В их обязанности входило распределение наркотических веществ по тайникам-закладкам, передает noi.md

В ходе следственных мероприятий и обысков, проведенных по месту жительства молодых людей, было изъято более 255 пакетиков с наркотиками, в том числе те, которые уже были размещены в тайниках. 

Кроме того, правоохранители обнаружили и конфисковали лазерное устройство, использовавшееся для отметки координат мест, высокоточные весы, липкую ленту для упаковки, самодельные приспособления для употребления наркотиков, а также наркотическое вещество типа «гашиш». 

Все трое подозреваемых помещены под арест сроком на 30 суток. Согласно законодательству, лицам, признанным виновными в совершении подобных преступлений, грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте