Трое молодых людей арестованы: полиция обнаружила сотни пакетиков с наркотиками.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые в возрасте 18 и 20 лет, уроженцы Страшенского района, работали курьерами в интернет-магазине в мессенджере Telegram. В их обязанности входило распределение наркотических веществ по тайникам-закладкам, передает noi.md

В ходе следственных мероприятий и обысков, проведенных по месту жительства молодых людей, было изъято более 255 пакетиков с наркотиками, в том числе те, которые уже были размещены в тайниках.

Кроме того, правоохранители обнаружили и конфисковали лазерное устройство, использовавшееся для отметки координат мест, высокоточные весы, липкую ленту для упаковки, самодельные приспособления для употребления наркотиков, а также наркотическое вещество типа «гашиш».

Все трое подозреваемых помещены под арест сроком на 30 суток. Согласно законодательству, лицам, признанным виновными в совершении подобных преступлений, грозит до 15 лет лишения свободы.