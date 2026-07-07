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rupor.md logorupor
7 Июля 2026, 16:18
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Полиция Молдовы усиливает цифровую защиту от хакерских атак

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) представил Стратегию кибербезопасности и план ее реализации, направленные на укрепление защиты Национальной полиции от современных цифровых угроз.

Полиция Молдовы усиливает цифровую защиту от хакерских атак.
Полиция Молдовы усиливает цифровую защиту от хакерских атак.

Документы призваны повысить возможности правоохранительных органов по предотвращению и противодействию кибератакам, передает rupor.md

Стратегия разработана при финансовой поддержке Европейского союза в рамках проекта EU4LawEnforcement – Moldova и предусматривает создание современной системы защиты цифровой инфраструктуры Национальной полиции.

В презентации приняли участие представители делегации Европейского союза в Республике Молдова, международные эксперты проекта, представители Миссии партнерства ЕС, а также специалисты Министерства внутренних дел и других профильных учреждений.

Согласно документу, особое внимание будет уделено защите от программ-вымогателей (ransomware), утечек данных, гибридных атак и других современных киберугроз.

Стратегия подготовлена на основе комплексной оценки существующей ИТ-инфраструктуры полиции. В ходе анализа были выявлены ключевые уязвимости, после чего разработаны меры по их устранению в соответствии с международными стандартами и оперативными потребностями ведомства.

В Генеральном инспекторате полиции подчеркнули, что цифровизация и кибербезопасность становятся важнейшими условиями эффективной работы правоохранительных органов, обеспечения бесперебойного оказания полицейских услуг и защиты персональных данных граждан.

Реализация новой стратегии позволит усилить механизмы предупреждения, выявления и реагирования на киберинциденты, способные повлиять на деятельность Национальной полиции.

Источник
rupor.md logorupor
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