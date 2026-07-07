Полиция Молдовы усиливает цифровую защиту от хакерских атак.

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) представил Стратегию кибербезопасности и план ее реализации, направленные на укрепление защиты Национальной полиции от современных цифровых угроз.

Документы призваны повысить возможности правоохранительных органов по предотвращению и противодействию кибератакам, передает rupor.md

Стратегия разработана при финансовой поддержке Европейского союза в рамках проекта EU4LawEnforcement – Moldova и предусматривает создание современной системы защиты цифровой инфраструктуры Национальной полиции.

В презентации приняли участие представители делегации Европейского союза в Республике Молдова, международные эксперты проекта, представители Миссии партнерства ЕС, а также специалисты Министерства внутренних дел и других профильных учреждений.

Согласно документу, особое внимание будет уделено защите от программ-вымогателей (ransomware), утечек данных, гибридных атак и других современных киберугроз.

Стратегия подготовлена на основе комплексной оценки существующей ИТ-инфраструктуры полиции. В ходе анализа были выявлены ключевые уязвимости, после чего разработаны меры по их устранению в соответствии с международными стандартами и оперативными потребностями ведомства.

В Генеральном инспекторате полиции подчеркнули, что цифровизация и кибербезопасность становятся важнейшими условиями эффективной работы правоохранительных органов, обеспечения бесперебойного оказания полицейских услуг и защиты персональных данных граждан.

Реализация новой стратегии позволит усилить механизмы предупреждения, выявления и реагирования на киберинциденты, способные повлиять на деятельность Национальной полиции.