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rupor.md logorupor
6 Июля 2026, 14:26
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В Молдове за выходные выявили 27 пьяных водителей самокатов

Полиция в выходные провела рейды по всей Молдове и отстранили от движения 27 человек, которые ехали на велосипедах, электросамокатах и трехколесных электроскутерах в состоянии алкогольного опьянения.

В Молдове за выходные выявили 27 пьяных водителей самокатов.
В Молдове за выходные выявили 27 пьяных водителей самокатов.

По сообщению правоохранителей, нарушителям грозят крупные штрафы или арест, передает rupor.md

В полиции уточнили, что за субботу и воскресенье инспекторы выявили 27 человек, которые передвигались по дорогам на велосипедах, электросамокатах и трехколесных электроскутерах после употребления алкоголя. Самый серьезный случай инспекторы зафиксировали в Страшенском районе — на трассе R-1 в селе Буковец. Там правоохранители остановили 47-летнего мужчину на трехколесном электроскутере, в выдыхаемом воздухе которого прибор показал 1,63 мг/л алкоголя.

За подобные нарушения молдавское законодательство предусматривает санкции. Нарушителям грозит штраф в размере до 12 500 леев либо арест на срок от 10 до 15 суток.

В ведомстве подчеркнули, что такие рейды и проверки на дорогах продолжатся во всех регионах республики. Полицейские намерены привлекать к ответственности каждого водителя в состоянии опьянения, независимо от того, каким именно транспортным средством он управляет.

Источник
rupor.md logorupor
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