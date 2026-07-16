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agora.md logoagora
16 Июля 2026, 20:36
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Полиция инициировала проверки после инцидента с каруселью в Сипотенах

Полиция начала проверку после того, как в селе Сипотены карусель с детьми врезалась в припаркованный грузовик. Экономического агента, установившего аттракцион, дополнительно проверит Госинспекция по защите прав потребителей.

Полиция инициировала проверки после инцидента с каруселью в Сипотенах.
Полиция инициировала проверки после инцидента с каруселью в Сипотенах.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полиция проводит проверки, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, в том числе были ли соблюдены нормы безопасности и условия эксплуатации установки. После завершения расследования будут приняты предусмотренные законом меры, заявляют правоохранители, пишет agora.md

В то же время примар села Сипотены сообщил, что ответственному экономическому агенту было предписано устранить выявленные нарушения.

"Администратором и ответственным за обслуживание и эксплуатацию качели является SRL ProFruct. 16 июня 2026 года экономическому агенту было выдано предписание об устранении выявленных несоответствий, а также об обеспечении исправности и безопасности оборудования", - сообщил примар села Василе Рацэ.

Государственная инспекция по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей сообщает, что начала проверку в отношении указанного экономического агента. Она касается как технического состояния и условий эксплуатации установки, так и соблюдения требований по информированию потребителей.

Ведомство обещает предоставить дополнительную информацию о выявленных нарушениях и принятых мерах.

Напомним, что жуткий инцидент произошел 15 июля в зоне отдыха в селе Сипотены Каларашского района. Карусель, в которой сидели несколько детей, раскрутилась, а качели начали биться о припаркованный рядом грузовик.

Источник
agora.md logoagora
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