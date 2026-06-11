Почти 1 900 гектаров в Бричанском районе подключат к модернизированной системе орошения.

Подрядный контракт стоимостью примерно 11,8 млн долларов был подписан сегодня в Кишиневе в рамках проекта «Инвестиции для управления, роста и устойчивости в сельском хозяйстве» (AGGRI), финансируемого Всемирным банком, передает moldpres.md

Проект предусматривает реконструкцию трех накопительных водоемов и строительство одного нового, возведение трех новых насосных станций и модернизацию еще трех существующих станций. Кроме того, будет установлено около 32 км распределительных сетей и около 15 км подающих трубопроводов, а также другие элементы сопутствующей инфраструктуры.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, впервые фермеры из Тецкань и Коржеуць получат доступ к воде из реки Прут через новую насосную станцию. А Белявинць будет обеспечен водой из реки Вилия через накопительный водоем, построенный специально для этой цели.

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга назвала развитие инфраструктуры орошения одним из приоритетов национальной аграрной политики.

Согласно оценкам, восстановление систем орошения позволит увеличить сельскохозяйственную производительность в обслуживаемых зонах примерно на 50% по сравнению со средними показателями за последние десять лет.

Исполнительный директор Консолидированной единицы по реализации и мониторингу проектов в сельском хозяйстве (UCIMPA) Ольга Саинчук уточнила, что проект в Бричанском районе — второй крупный оросительный проект, проводимый через AGGRI, после проекта в селах Крокмаз и Кэплань района Штефан Водэ, где работы близятся к завершению.

«Для фермеров из Бричанского района сегодняшнее подписание — это не протокольное мероприятие, а подтверждение того, что по завершении работ они получат доступ к воде там, где сейчас ее нет», — заявила Ольга Саинчук.

Строительные работы и модернизация начнутся в ближайшие недели и будут завершены примерно через два года.