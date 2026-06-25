Полицейский, пытавший задержанного, получил 4 года тюрьмы.

Суд Кишинева признал бывшего старшего субофицера патрульной службы виновным в применении пыток к задержанному мужчине.

Как сообщает прокуратура ему назначили 4 года лишения свободы, однако он не явился на оглашение приговора и был объявлен в розыск, сообщает rupor.md

Согласно решению инстанции, осужденный будет отбывать наказание в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа. Также суд лишил его права занимать государственные должности в течение 6 лет. На данный момент судебный вердикт не является окончательным и может быть обжалован в установленном законом порядке.

По данным следствия, инцидент произошел 9 апреля 2022 года, когда патрульные прибыли по вызову в один из жилых домов столицы. Между сотрудником и гражданином возник словесный конфликт, после чего полицейский применил слезоточивый газ без законных оснований и предупреждения. В результате пострадала и супруга мужчины, находившаяся рядом.

Затем задержанного сковали наручниками, поместили в служебный автомобиль и закрыли внутри, включив систему отопления на максимальную мощность. Мужчина испытывал трудности с дыханием и просил открыть двери, однако полицейский игнорировал обращения. Позже в инспекторате сотрудник потребовал у гражданина 4 000 евро за закрытие дела. Подсудимый вину не признал и настаивал на законности своих действий.