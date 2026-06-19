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rupor.md logorupor
19 Июня 2026, 17:27
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В Атаках открыли новый офис Пограничной полиции

В Атаках открыли новый офис Пограничной полиции, предназначенный для более эффективного управления государственной границей и миграционными потоками. Об этом сообщает МВД.

В Атаках открыли новый офис Пограничной полиции.
В Атаках открыли новый офис Пограничной полиции.

Этот шаг, как считают в ведомстве, стал еще одним этапом модернизации государственных служб, который позволит существенно улучшить условия работы для более чем 140 сотрудников, а также повысить уровень безопасности и качество предоставляемых услуг за счет более эффективной координации между учреждениями, передает rupor.md

Строительство нового объекта в Атаках стало возможным благодаря международному проекту по поддержке лиц, пострадавших от конфликта на Украине, который финансируется Европейским союзом и внедряется Международной организацией по миграции (МОМ). 

В торжественном открытии приняли участие министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин, глава Пограничной полиции Руслан Галушка, руководитель группы по вопросам госуправления Делегации ЕС в Молдове Мартина Спернбауэр, глава Миссии МОМ Эстер Руис де Азуа и начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану.

Глава Пограничной полиции Руслан Галушка в своем выступлении подчеркнул, что данный проект является выражением сотрудничества и солидарности, а также отметил ключевую роль поддержки со стороны ЕС и МОМ в преодолении текущих вызовов на границе.

Источник
rupor.md logorupor
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