Поездки Санду за полгода обошлись бюджету почти в 735 тысяч леев.

Зарубежные поездки делегаций во главе с Майей Санду в первом полугодии 2026 года обошлись бюджету Аппарата президента почти в 735 тысяч леев.

Всего за первые шесть месяцев года Санду была указана в составе 17 зарубежных командировок. Общая стоимость этих поездок составила 734,7 тысяч леев. За этот период президент официально провела за границей 41 календарный день, пишет rupor.md

Санду ездила на Кипр, в Польшу, Францию, Германию, Литву, Словакию, Финляндию, Латвию, Ирландию, Турцию, Украину, Армению, Румынию, Эстонию, Чехию и Бельгию.

Самой дорогой стала поездка в Дублин 7–9 апреля. Она стоила бюджету 80,6 тыс. леев. Далее следуют поездка в Париж и Страсбург 18–20 мая, 78,9 тыс. леев, и поездка в Страсбург 26–28 января, 65,1 тыс. леев.

Из общей суммы 340,9 тыс. леев пришлись на авиабилеты, 220,2 тыс. леев на суточные, 159,7 тыс. леев на проживание и 13,9 тыс. леев на железнодорожный транспорт.

Самым насыщенным месяцем стал май. Тогда Санду была указана в пяти зарубежных поездках: в Ереван, Бухарест, Таллин, Париж и Страсбург, а также Прагу.

В январе у президента было три зарубежные поездки, в Никосию, Варшаву и Страсбург. В феврале одна поездка в Мюнхен. В марте в Вильнюс, Братиславу и Хельсинки. В апреле в Ригу, Дублин, Анталью и Киев. В июне только в Брюссель.

Всего у сотрудников Аппарата президента указаны 36 зарубежных поездок за первое полугодие 2026 года, а их общая стоимость составила 879,9 тыс. леев.