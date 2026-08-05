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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 16:01
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Подозреваемого в торговле влиянием задержали с поличным при получении 1 500 евро

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры задержали с поличным мужчину, подозреваемого в торговле влиянием.

Подозреваемого в торговле влиянием задержали с поличным при получении 1 500 евро. Коллаж: cna.md
Подозреваемого в торговле влиянием задержали с поличным при получении 1 500 евро. Коллаж: cna.md

По версии следствия, он потребовал и получил 1 500 евро, утверждая, что имеет влияние на сотрудников Национального инспектората общественной безопасности (INSP).

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый пообещал заявителю повлиять на полицейских, чтобы они не оформили его за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не применили предусмотренные законом санкции.

Задержание с поличным произошло вчера вечером на территории автовокзала города Чимишлия — сразу после передачи под контролем НЦБК суммы в размере 1 500 евро. Во время обыска на месте происшествия деньги были обнаружены и изъяты из автомобиля подозреваемого.

Мужчина задержан на 72 часа и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и выявление других возможных участников.

Стоит напомнить, что каждый человек считается невиновным, пока его вина не будет установлена окончательным и вступившим в законную силу решением суда.

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