НЦБК проводит обыски в MoldATSA.

Сотрудники НЦБК проводят этим утром новые обыски на госпредприятии MoldATSA, которое оказалось в центре коррупционного скандала. Пока правоохранители не раскрывают подробностей следственных действий.

Обыски проходят спустя три недели после первых рейдов, начатых после появления в публичном пространстве информации о возможных нарушениях при управлении финансовыми средствами предприятия и начислении зарплат отдельным сотрудникам, пишет ziua.md

Напомним, что по итогам обысков 30 июня Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил о выявленных в MoldATSA коррупционных рисках. Среди наиболее серьезных нарушений были названы прием сотрудников на работу без конкурса, назначение руководителей путем «прямого подбора», произвольное начисление премий.

Кроме того, были выявлены нарушения при проведении госзакупок, включая ненадлежащее планирование закупок, искусственное дробление контрактов, недостаточное использование конкурентных процедур и предоставление преимуществ отдельным экономическим агентам.