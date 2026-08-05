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rupor.md logorupor
5 Августа 2026, 12:58
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У начальника управления AIPA при задержании нашли коробки с деньгами

Правоохранители задержали начальника управления Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) по подозрению в торговле влиянием.

В Кишиневе задержали начальника управления AIPA по подозрению в торговле влиянием.
В Кишиневе задержали начальника управления AIPA по подозрению в торговле влиянием.

Об этом сообщает Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционная прокуратура, уточняя, что чиновник вымогал деньги за содействие в выдаче субсидий, передает rupor.md

По данным следствия, подозреваемый получил от предпринимателя 130 тысяч леев, пообещав повлиять на членов комиссии AIPA для положительного решения по заявке на субсидию. Во время обысков по делу силовики обнаружили и изъяли 2,5 миллиона леев, а также задокументировали передачу денег третьим лицам.

Задержанного поместили в изолятор НЦБК на 72 часа. Прокуроры продолжают следственные действия, чтобы установить всех участников противоправной схемы и проверить обстоятельства дела. Согласно законодательству, подозреваемый считается невиновным до вынесения окончательного судебного решения.

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Источник
rupor.md logorupor
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