theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 15:36
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Приднестровье обяжут создать стратегический запас газа

Поставщик газа в Приднестровском регионе будет обязан создать стратегические запасы топлива, достаточные как минимум для покрытия 15% годового потребления региона.

Приднестровье обяжут создать стратегический запас газа.
Приднестровье обяжут создать стратегический запас газа.

Соответствующая инициатива Министерства энергетики будет рассмотрена парламентом после получения заключения комиссии по экономике, бюджету и финансам, пишет rupor.md

Согласно проекту, объёмы резервов будут рассчитываться на основе среднего потребления газа за последние пять лет и будут включать только газ, используемый конечными потребителями в регионе. Газ, используемый для производства электроэнергии, поставляемой за пределы региона, учитываться не будет.

Власти утверждают, что мера направлена на снижение рисков возможного энергетического кризиса и обеспечение стабильного снабжения потребителей по обе стороны Днестра.

Кроме того, в отопительный сезон поставщик газа в регионе будет обязан регулярно отчитываться перед Министерством энергетики и Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) о состоянии резервов.

Инициатива связана с подготовкой к отопительному сезону 2026–2027 годов. Ранее НАРЭ продлило до конца 2026 года мандат АО „Молдовагаз”, как ответственного поставщика газа для региона.

В случае одобрения парламентом новые положения вступят в силу сразу после публикации в "Официальном мониторе", чтобы обеспечить формирование запасов до начала холодного сезона.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте