Приднестровье обяжут создать стратегический запас газа.

Поставщик газа в Приднестровском регионе будет обязан создать стратегические запасы топлива, достаточные как минимум для покрытия 15% годового потребления региона.

Соответствующая инициатива Министерства энергетики будет рассмотрена парламентом после получения заключения комиссии по экономике, бюджету и финансам, пишет rupor.md

Согласно проекту, объёмы резервов будут рассчитываться на основе среднего потребления газа за последние пять лет и будут включать только газ, используемый конечными потребителями в регионе. Газ, используемый для производства электроэнергии, поставляемой за пределы региона, учитываться не будет.

Власти утверждают, что мера направлена на снижение рисков возможного энергетического кризиса и обеспечение стабильного снабжения потребителей по обе стороны Днестра.

Кроме того, в отопительный сезон поставщик газа в регионе будет обязан регулярно отчитываться перед Министерством энергетики и Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) о состоянии резервов.

Инициатива связана с подготовкой к отопительному сезону 2026–2027 годов. Ранее НАРЭ продлило до конца 2026 года мандат АО „Молдовагаз”, как ответственного поставщика газа для региона.

В случае одобрения парламентом новые положения вступят в силу сразу после публикации в "Официальном мониторе", чтобы обеспечить формирование запасов до начала холодного сезона.