Почти три четверти жителей Молдовы не собираются уезжать за границу.

Несмотря на то что Республика Молдова считается одной из стран, наиболее пострадавших от миграции, почти три четверти граждан, оставшихся в стране, никогда не работали за границей и не планируют эмигрировать.

Об этом заявил экономист Вячеслав Ионицэ, ссылаясь на данные опроса, проведенного компанией CBX Research по заказу IDIS Viitorul, передает bani.md

Согласно исследованию, 74% жителей Молдовы заявили, что никогда не работали за рубежом и не собираются покидать страну. Из них 38% сообщили, что полностью связывают свое будущее с Республикой Молдова и не рассматривают возможность отъезда даже гипотетически. Еще 36% отметили, что, хотя могли бы назвать страну, куда хотели бы переехать, в действительности предпочитают остаться дома.

По словам Ионицэ, именно эта категория граждан является «ядром стабильности» Республики Молдова — страны, из которой за последние десятилетия эмигрировали около 1,1 млн человек при общей численности населения примерно 3,5 млн.

Экономист считает, что полученные данные свидетельствуют об изменении тенденций в миграционных процессах. После десятилетий массового оттока населения желание уехать за границу снижается, что может говорить о достижении демографического предела миграции.

По мнению Ионицэ, властям следует пересмотреть подходы к экономическому развитию страны. Помимо политики, ориентированной на диаспору, необходимо уделять больше внимания тем 74% граждан, которые решили остаться в Молдове, однако их экономический потенциал пока используется недостаточно.

Экономист также отметил, что эта группа населения чаще готова инвестировать внутри страны, участвовать в программах профессионального обучения и развивать собственный бизнес. По его мнению, государственная политика должна активнее поддерживать подобные инициативы на местном уровне.

Кроме того, Ионицэ говорит о формировании нового типа «экономического патриотизма». По его словам, для многих жителей работа в Молдове перестала быть лишь вынужденной необходимостью и стала осознанным выбором. В связи с этим он называет этих людей «новыми экономическими героями», которые способны стать основой восстановления экономики и устойчивого развития страны.