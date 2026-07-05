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bani.md logobani
5 Июля 2026, 12:00
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Почти три четверти жителей Молдовы не собираются уезжать за границу

Несмотря на то что Республика Молдова считается одной из стран, наиболее пострадавших от миграции, почти три четверти граждан, оставшихся в стране, никогда не работали за границей и не планируют эмигрировать.

Почти три четверти жителей Молдовы не собираются уезжать за границу.
Почти три четверти жителей Молдовы не собираются уезжать за границу.

Об этом заявил экономист Вячеслав Ионицэ, ссылаясь на данные опроса, проведенного компанией CBX Research по заказу IDIS Viitorul, передает bani.md

Согласно исследованию, 74% жителей Молдовы заявили, что никогда не работали за рубежом и не собираются покидать страну. Из них 38% сообщили, что полностью связывают свое будущее с Республикой Молдова и не рассматривают возможность отъезда даже гипотетически. Еще 36% отметили, что, хотя могли бы назвать страну, куда хотели бы переехать, в действительности предпочитают остаться дома.

По словам Ионицэ, именно эта категория граждан является «ядром стабильности» Республики Молдова — страны, из которой за последние десятилетия эмигрировали около 1,1 млн человек при общей численности населения примерно 3,5 млн.

Экономист считает, что полученные данные свидетельствуют об изменении тенденций в миграционных процессах. После десятилетий массового оттока населения желание уехать за границу снижается, что может говорить о достижении демографического предела миграции.

По мнению Ионицэ, властям следует пересмотреть подходы к экономическому развитию страны. Помимо политики, ориентированной на диаспору, необходимо уделять больше внимания тем 74% граждан, которые решили остаться в Молдове, однако их экономический потенциал пока используется недостаточно.

Экономист также отметил, что эта группа населения чаще готова инвестировать внутри страны, участвовать в программах профессионального обучения и развивать собственный бизнес. По его мнению, государственная политика должна активнее поддерживать подобные инициативы на местном уровне.

Кроме того, Ионицэ говорит о формировании нового типа «экономического патриотизма». По его словам, для многих жителей работа в Молдове перестала быть лишь вынужденной необходимостью и стала осознанным выбором. В связи с этим он называет этих людей «новыми экономическими героями», которые способны стать основой восстановления экономики и устойчивого развития страны.

Источник
bani.md logobani
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