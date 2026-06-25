В багаже ​​пассажиров в аэропорту обнаружены незадекларированные валюта и золото.

Сотрудники пограничной полиции и таможни обнаружили в Кишиневском международном аэропорту несколько попыток вывезти из Республики Молдова денежные суммы и ценности без декларирования.

Сообщается, что первый случай был зафиксирован на рейсе Кишинев – Лондон. Во время проверки багажа власти нашли в багаже 30 000 фунтов стерлингов, которые не были задекларированы в соответствии с законодательством.

Эта сумма принадлежала 66-летней женщине, не являющейся резидентом страны. Деньги были изъяты, дело находится на рассмотрении таможенной службы.

На рейсе Кишинев – Дубай инспекторы обнаружили 50-граммовый золотой слиток в ручной клади 44-летней женщины, не являющейся резидентом страны, спрятанный среди ее личных вещей.

Еще один случай был зарегистрирован на рейсе Кишинев – Варшава. В багаже 44-летнего гражданина Республики Молдова были обнаружены 11 монет, предположительно золотых, и один камень, предположительно драгоценный, которые не были задекларированы таможенным органам.

Во всех трех случаях товары и финансовые средства были изъяты и могут быть конфискованы. При этом лица, совершившие правонарушения, рискуют подвергнуться санкциям в соответствии с Кодексом о нарушениях.

Пограничная полиция напоминает путешественникам, что при пересечении границы необходимо декларировать деньги и товары, превышающие установленные законом лимиты.