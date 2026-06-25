По дорогам Молдовы проедет военная техника: проходят учения «Щит мира».

В учебных центрах Национальной армии Молдовы с 22 июня по 4 июля проходят международные учения «Щит мира — 2026».

Основная цель мероприятия — укрепление оперативных возможностей личного состава 22-го миротворческого батальона «Голубые каски», проверка уровня подготовки подразделений, заявленных в рамках Концепции оперативных возможностей (OCC), а также повышение уровня взаимодействия с международными партнерами.

В ходе учений военнослужащие и карабинеры проходят оценку по выполнению задач, характерных для международных миротворческих миссий. В частности, отрабатываются навыки оказания первой медицинской помощи, патрулирования, сопровождения и конвоирования, медицинской эвакуации, проверки транспортных средств на контрольно-пропускных пунктах, а также обеспечения безопасности стратегических объектов.

Для проведения учений в указанный период по национальным дорогам страны будет перемещаться военная техника и личный состав между воинскими частями и учебными полигонами.

В Министерстве обороны отметили, что сертификация по программе OCC является обязательным условием для участия Национальной армии в миротворческих миссиях под эгидой ООН, включая миссию KFOR в Косово и другие международные операции.

Молдова присоединилась к программе OCC в 2007 году. Учения «Щит мира — 2026» проводятся в соответствии с Планом внешней деятельности Министерства обороны на текущий год.