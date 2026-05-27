27 Мая 2026, 15:28
Носатый ответил на обвинения Маринуцы: Идет кампания против армии

Министр обороны Анатолий Носатый прокомментировал обвинения со стороны бывшего главы Минобороны Виталия Маринуцы, который ранее заявил, что получил от него сообщение с угрозами.

По словам Носатого, его реакция была эмоциональной и стала ответом на «манипуляции и ложные заявления», сообщает realitatea.md

«Я эмоционально отреагировал на прозвучавшие манипуляции и фальсификации. Хочу подчеркнуть, что очень дорожу нашей армией и сферой обороны. Поэтому мне трудно спокойно воспринимать подобные атаки и несправедливость», — заявил министр.

Он также отметил, что в последнее время наблюдается «организованная и хорошо скоординированная кампания» по дискредитации Национальной армии.

По мнению Носатого, за этой кампанией стоят политические силы, цель которых — остановить реформы, проводимые в оборонной сфере.

Напомним, ранее Виталий Маринуца сообщил в соцсетях, что после участия в телепередаче, где он комментировал вопросы региональной и национальной безопасности, получил ночью «предупреждение» от Анатолия Носатого.

Согласно опубликованному Маринуцей сообщению, министр обороны якобы посоветовал ему «не идти на конфронтацию», добавив, что «знает и имеет слишком много доказательств».

Источник

