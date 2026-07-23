По делу MoldATSA задержаны три человека

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры провели 25 обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления служебным положением в госпредприятии MoldATSA.

Согласно материалам дела, в период с 2024 года по настоящее время подозреваемые, действуя вопреки своим служебным обязанностям, в личных интересах и в интересах третьих лиц, допустили серьезные нарушения при управлении предприятием, что привело к причинению особо крупного ущерба, сообщает пресс-служба НЦБК.

Были выявлены системные нарушения в управлении имуществом, а также в распоряжении кадровыми и финансовыми ресурсами. Среди них — нарушения процедур государственных закупок, назначение на вакантные должности по усмотрению через фиктивные конкурсы, необоснованная выплата премий и надбавок к зарплатам, неправомерное совмещение должностей, а также организация необоснованных обучений, что привело к неоправданным расходам из бюджета предприятия.

В рамках уголовного расследования проводятся обыски по месту жительства и в служебных кабинетах лиц, фигурирующих в деле, с целью сбора доказательств. Трое человек были помещены в изолятор НЦБК на 72 часа.

Сотрудники НЦБК продолжают действия по установлению всех лиц, причастных к указанным нарушениям, и привлечению их к уголовной ответственности.