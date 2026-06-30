НЦБК обнаружил нарушения при найме сотрудников и проведении закупок в MoldATSA.

Национальный центр по борьбе с коррупцией завершил проверку государственного предприятия MoldATSA, по итогам которой выявил ряд нарушений и коррупционных рисков.

Как сообщили в ведомстве, проверка проводилась с октября 2025 года по июнь 2026 года в соответствии с Законом об оценке институциональной добропорядочности. Ее целью было изучение внутренних механизмов предотвращения коррупции, а также выявление коррупционных рисков в деятельности предприятия.

Согласно отчету, одной из основных проблем стала система найма сотрудников. НЦБК установил, что внутренние правила позволяют руководству самостоятельно решать, проводить ли конкурс на замещение вакантных должностей. В результате в 2023–2024 годах на предприятие были приняты 33 сотрудника без проведения открытых конкурсов. Кроме того, при их трудоустройстве не запрашивались предусмотренные законом справки о профессиональной добропорядочности. Также были выявлены случаи назначения руководителей методом прямого подбора без прозрачных процедур отбора.

Проверка выявила недостатки и в системе премирования работников. В НЦБК отметили, что на предприятии отсутствуют четкие критерии оценки эффективности, что создает условия для субъективного распределения премий. В отдельных случаях денежные поощрения выплачивались за выполнение обычных служебных обязанностей, а лица, утверждавшие такие выплаты, одновременно являлись их получателями.

Еще одним выявленным нарушением стала практика длительного совмещения должностей. Некоторые сотрудники одновременно исполняли обязанности двух или трех работников на протяжении периода до девяти месяцев без проведения конкурса на замещение вакантных мест, что, по мнению ведомства, повышает риск неэффективного использования бюджетных средств.

В отчете также говорится о недостатках в организации обучения персонала. В частности, сотрудники неоднократно направлялись на аналогичные курсы за рубеж, несмотря на наличие более доступных программ обучения. В качестве примера НЦБК приводит курс английского языка начального уровня в Великобритании стоимостью около 106 тыс. леев. Всего за первые девять месяцев 2025 года предприятие направило на обучение персонала около 9 млн леев.

Кроме того, проверка выявила уязвимости в сфере государственных закупок. Среди них — недостаточное планирование закупок, дробление контрактов, ограниченное использование конкурентных процедур и практика, которая могла создавать преимущества отдельным экономическим операторам.

По итогам проверки НЦБК направил MoldATSA обязательные рекомендации, предусматривающие пересмотр внутренних регламентов, повышение прозрачности кадровых процедур и закупок, совершенствование управления финансовыми ресурсами, а также усиление механизмов внутреннего контроля.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за обеспечение институциональной добропорядочности несут как руководство предприятия, так и его сотрудники. Невыполнение требований законодательства в этой сфере может повлечь дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.