Плугару: Реформа военных пенсий направлена на сохранение персонала с опытом.

Об этом министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила в связи с законопроектом, который вводит минимальный пенсионный возраст для этих категорий персонала. Согласно проекту, он будет постепенно повышаться до 50 лет.

По словам министра, действующий закон о пенсиях военнослужащих и лиц с особым статусом устарел и больше не соответствует современным реалиям. «Этим законом мы хотим добиться того, чтобы люди, которые приобретают опыт и посвящают себя этой сфере, не покидали систему слишком рано. Мы понимаем, что это непростая и не самая популярная реформа», — заявила Наталья Плугару, сообщает ipn.md

Новые положения будут распространяться на сотрудников Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Национального антикоррупционного центра, Службы информации и безопасности, Службы государственной охраны и Администрации национальных пенитенциарных учреждений.

«Сейчас в законе для этих категорий вообще не предусмотрен пенсионный возраст. Люди выходят на пенсию после накопления 12,5 года специального стажа и 25 лет общего трудового стажа. Есть случаи, когда одни выходят на пенсию чуть старше 30 лет, а другие — в 50 лет», — добавила министр.

По её словам, законопроект вводит минимальный пенсионный возраст в 45 лет, который будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев, пока в течение десяти лет не достигнет 50 лет. «По сравнению с гражданским сектором, где люди выходят на пенсию в 63 года, это остаётся преимуществом. Мы продолжаем сохранять особые условия, потому что это особая работа», — заключила министр.