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realitatea.md logorealitatea
24 Июня 2026, 17:27
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Глава МВД: Реформа пенсий для силовиков необходима — закон устарел

Глава МВД Даниела Мисаил-Никитин заявила, что пенсионная реформа для военнослужащих и госслужащих со специальным статусом необходима, поскольку действующий закон был принят в 1993 году и уже не отвечает современным реалиям.

Глава МВД: Реформа пенсий для силовиков необходима — закон устарел.
Глава МВД: Реформа пенсий для силовиков необходима — закон устарел.

Мисаил-Никитин уточнила, что законопроект находится на стадии согласования и может быть доработан в процессе обсуждения, пишет realitatea.md

«Это актуальный процесс, адаптированный к нынешним условиям и вызовам времени. Законопроект сейчас находится в стадии разработки. В него будут внесены улучшения. На данный момент речь идёт о сохранении общего трудового стажа в 25 лет, и впервые вводится возрастное условие для реализации права на пенсию. Речь идёт о 45 годах, при этом проект предусматривает предсказуемость: повышение возрастного порога будет происходить постепенно, в течение десяти лет», — пояснила глава МВД.

Министр также отметила, что для некоторых структур со специальным статусом, особенно связанных с повышенным риском, будут действовать исключения — они не подпадут под поэтапное повышение пенсионного возраста.

«Проект содержит и исключения — речь идёт об учреждениях специального назначения. Для них порог в 45 лет останется неизменным, либо такие категории будут полностью выведены из-под действия постепенного повышения. Кроме того, предусмотрены упрощения процедуры оставления на службе для тех, кто уже выполнил все три условия для выхода на пенсию. Также предлагается возможность продолжения работы и после достижения действующего возрастного предела — 50 лет для прапорщиков и 55 лет для офицеров. Этот порог будет повышен до 55 и 60 лет соответственно. Как я уже отмечала, проект находится в стадии согласования и может быть скорректирован», — добавила Даниела Мисаил-Никитин.

Согласно новым положениям, минимальный стаж для выхода на пенсию увеличится с нынешних 12 лет и 6 месяцев до 20 лет. Пенсионная система для военнослужащих и госслужащих со специальным статусом охватывает около 23 000 получателей из шести ведомств, включая МВД, Министерство обороны, СИБ, SPPS, НАЦ и Национальную администрацию пенитенциарных учреждений.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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