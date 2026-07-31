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rupor.md logorupor
31 Июля 2026, 23:37
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План действий для более зелёной мобильности утверждён Мунсоветом

Муниципальный совет Кишинёва утвердил Местный план действий по более экологичной мобильности, разработанный Главным управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

План действий для более зелёной мобильности утверждён Мунсоветом.
План действий для более зелёной мобильности утверждён Мунсоветом.

Документ предусматривает классификацию улиц столицы и станет ориентиром для будущих мероприятий по развитию уличного пространства, передаёт rupor.md

Временно исполняющая обязанности заместителя руководителя Главного управления архитектуры Михаела Султан отметила, что план основан на трёх основных направлениях: реконструкция и переустройство улиц, изменение способов передвижения и укрепление институциональной поддержки для развития устойчивой городской мобильности.

Документ предусматривает реорганизацию уличного пространства для создания более комфортных условий для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, а также вводит новые принципы проектирования будущих изменений. В нём выделены семь категорий улиц: основные транзитные магистрали, улицы, предназначенные для общественного транспорта, центральные улицы, главные районные улицы, жилые улицы, пешеходные улицы и промышленные улицы.

План разработан в рамках европейского проекта CityWalk 2.0, финансируемого Европейским союзом. Документ дополняет План устойчивой городской мобильности муниципия Кишинёв.

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Источник
rupor.md logorupor
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