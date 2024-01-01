Infotag.md logoInfotag
1 Июня 2026, 08:45
1
Euractiv: Объединение Молдовы с Румынией сопряжено с политическими трудностями

Воссоединение Республики Молдова и Румынии юридически возможно, но оно будет сопряжено с политическими и геополитическими трудностями. Об этом пишет издание Euractiv.

Оно напомнило, что, выступая на прошлой неделе после получения Ордена Заслуг Европейского парламента, президент Майя Санду заявила, что Кишинев «рассмотрит другие варианты», если его заявка на вступление в Евросоюз застопорится, пишет infotag.md

«Это как минимум третий раз в этом году, когда Санду публично поднимает вопрос о возможности присоединения Молдовы к Румынии на международной арене», - говорится в тексте.

Издание приводит слова бывшего заместителя министра иностранных дел Румынии и советника президента Юлиана Фота: «Международное право допускает мирное изменение границ, если обе страны согласны, так что здесь нет никаких споров».

Поддержка воссоединения составляет около 40% в Республике Молдова, где примерно 850 тыс. человек из 2,4 млн жителей страны имеют румынские паспорта.

Некоторые эксперты рассматривают такие заявления Санду о воссоединении как сигнал, направленный на Брюссель.

Молдавский эксперт Дионис Ченуша считает, что Санду пытается политически защитить себя в преддверии будущих выборов, если сроки вступления в ЕС будут сдвинуты.

«Президент прекрасно понимает, что вступление в ЕС маловероятно до - или даже после 2030 г.», - считает он.

По его словам, Санду использует перспективу воссоединения с Румынией для оказания давления на Брюссель.

Он добавил, что влияние румынской церкви, общий язык и растущие румынские инвестиции в трансграничную инфраструктуру создают условия для такого сценария, хотя определенное сопротивление внутри части молдавского общества по-прежнему делает воссоединение маловероятным.

Infotag.md logoInfotag
