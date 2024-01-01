Оно напомнило, что, выступая на прошлой неделе после получения Ордена Заслуг Европейского парламента, президент Майя Санду заявила, что Кишинев «рассмотрит другие варианты», если его заявка на вступление в Евросоюз застопорится, пишет infotag.md

«Это как минимум третий раз в этом году, когда Санду публично поднимает вопрос о возможности присоединения Молдовы к Румынии на международной арене», - говорится в тексте.

Издание приводит слова бывшего заместителя министра иностранных дел Румынии и советника президента Юлиана Фота: «Международное право допускает мирное изменение границ, если обе страны согласны, так что здесь нет никаких споров».

Поддержка воссоединения составляет около 40% в Республике Молдова, где примерно 850 тыс. человек из 2,4 млн жителей страны имеют румынские паспорта.

Некоторые эксперты рассматривают такие заявления Санду о воссоединении как сигнал, направленный на Брюссель.

Молдавский эксперт Дионис Ченуша считает, что Санду пытается политически защитить себя в преддверии будущих выборов, если сроки вступления в ЕС будут сдвинуты.

«Президент прекрасно понимает, что вступление в ЕС маловероятно до - или даже после 2030 г.», - считает он.

По его словам, Санду использует перспективу воссоединения с Румынией для оказания давления на Брюссель.

Он добавил, что влияние румынской церкви, общий язык и растущие румынские инвестиции в трансграничную инфраструктуру создают условия для такого сценария, хотя определенное сопротивление внутри части молдавского общества по-прежнему делает воссоединение маловероятным.