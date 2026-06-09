Бузу: 145 млн леев направят на модернизацию 17 населённых пунктов
Правительство выделит 145 миллионов леев на поддержку проектов развития в 17 населённых пунктах Каларашского района, которые приняли решение объединиться и сформировать укрупнённую местную администрацию.
Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу, передает rupor.md
По словам чиновника, средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры и улучшение качества публичных услуг для граждан в населённых пунктах, выбравших добровольное объединение.
«145 миллионов леев будут выделены правительством для 17 населённых пунктов Каларашского района, которые решили объединиться и создать более сильную, более консолидированную и более эффективную местную администрацию», — заявил Алексей Бузу.
Он отметил, что инвестиции помогут реализовать проекты, адаптированные к потребностям жителей, а также повысить качество государственных услуг.
«Эти деньги — для современной инфраструктуры, более качественных публичных услуг и проектов развития, отвечающих потребностям людей», — подчеркнул Бузу.
В конце января правительство объявило о запуске подготовки реформы местного публичного управления как части модернизации администрации. Позднее прошли широкие консультации, после которых был представлен концепт реформы.
По последним данным, уже принято более 700 решений о начале объединения, что охватывает около 87% всех мэрий в Молдове.