Бузу: 145 млн леев направят на модернизацию 17 населённых пунктов.

Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу, передает rupor.md

По словам чиновника, средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры и улучшение качества публичных услуг для граждан в населённых пунктах, выбравших добровольное объединение.

«145 миллионов леев будут выделены правительством для 17 населённых пунктов Каларашского района, которые решили объединиться и создать более сильную, более консолидированную и более эффективную местную администрацию», — заявил Алексей Бузу.

Он отметил, что инвестиции помогут реализовать проекты, адаптированные к потребностям жителей, а также повысить качество государственных услуг.

«Эти деньги — для современной инфраструктуры, более качественных публичных услуг и проектов развития, отвечающих потребностям людей», — подчеркнул Бузу.

В конце января правительство объявило о запуске подготовки реформы местного публичного управления как части модернизации администрации. Позднее прошли широкие консультации, после которых был представлен концепт реформы.

По последним данным, уже принято более 700 решений о начале объединения, что охватывает около 87% всех мэрий в Молдове.