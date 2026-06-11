Петков: Вода в микрорайоне Новые Бельцы не соответствует санитарным нормам

Об этом сообщил примар города Александр Петков со ссылкой на результаты лабораторных исследований, передает realitatea.md

По его словам, повторные пробы воды уже отобраны, а результаты новых анализов ожидаются 12 июня. До получения окончательных данных жителям рекомендовано воздержаться от использования водопроводной воды для питьевых нужд.

Петков также заявил, что считает недопустимым начисление платы за такую воду по тарифу для питьевой и сообщил, что этот вопрос уже обсуждается с поставщиком услуг и регулятором.

В то же время детский сад №2, расположенный в микрорайоне, обеспечен бутилированной водой, включая её использование для приготовления пищи.