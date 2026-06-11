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realitatea.md logorealitatea
11 Июня 2026, 21:36
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Петков: Вода в микрорайоне Новые Бельцы не соответствует санитарным нормам

В микрорайоне Новые Бельцы муниципия Бельцы вода из системы водоснабжения признана непригодной для питья и приготовления пищи.

В Бельцах проверяют качество воды после обнаружения бактерий.
В Бельцах проверяют качество воды после обнаружения бактерий.

Об этом сообщил примар города Александр Петков со ссылкой на результаты лабораторных исследований, передает realitatea.md

По его словам, повторные пробы воды уже отобраны, а результаты новых анализов ожидаются 12 июня. До получения окончательных данных жителям рекомендовано воздержаться от использования водопроводной воды для питьевых нужд.

Петков также заявил, что считает недопустимым начисление платы за такую воду по тарифу для питьевой и сообщил, что этот вопрос уже обсуждается с поставщиком услуг и регулятором.

В то же время детский сад №2, расположенный в микрорайоне, обеспечен бутилированной водой, включая её использование для приготовления пищи.

Ранее Национальное агентство общественного здоровья Молдовы выявило в образцах воды наличие колиформных бактерий, которые являются индикатором возможного микробиологического загрязнения и требуют дополнительных проверок системы водоснабжения.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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