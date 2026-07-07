Учёные нашли новый способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Исследование с участием университета Помпеу Фабра выявило механизм, снимающий защиту бактерий в лаборатории и открывающий новые пути борьбы с устойчивостью к антибиотикам.

Международная команда исследователей выявила доселе неизвестный механизм, который позволяет бактериям освобождаться от биоплёнок, то есть структур, служащих им убежищем от антибиотиков и иммунной системы. Открытие, сделанное на модельной бактерии, помогло также добиться разрушения этих сообществ в лаборатории без использования лекарств — достижение, которое может вдохновить будущие стратегии борьбы с затяжными инфекциями, пишет euronews.com

Исследование, опубликованное в журнале 'Nature Microbiology', возглавили учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего, к работе также присоединились исследователи из Университета Помпеу Фабра (UPF). В статье описывается, как некоторые бактерии образуют гидрогель, который, поглощая воду, накапливает достаточное давление, чтобы вытолкнуть клетки изнутри биоплёнки.

Биоплёнки — это скопления бактерий, живущих вместе и защищённых своеобразным липким слоем, который они вырабатывают сами. Эта оболочка затрудняет действие антибиотиков и иммунной системы, поэтому биоплёнки лежат в основе многих затяжных инфекций, связанных с протезами, катетерами или трудно заживающими ранами.

Учёные выяснили, что в момент, когда сообщество бактерий должно расселиться, они вырабатывают желатиноподобное вещество, которое поглощает воду и создаёт силу, достаточную для выталкивания части клеток за пределы биоплёнки. Таким образом эти микроорганизмы могут перемещаться и заселять новые участки.

Кроме того, исследовательской группе удалось вмешаться в этот механизм. Усилив его, учёные добились того, что биоплёнки разрушались без применения антибиотиков. Авторы подчёркивают, что работа пока проведена только в лаборатории, и до превращения открытия в лечение для пациентов ещё далеко.