ANSA предупредила об опасности кухонных губок: может быть источником опасных бактерий.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) обратилось к жителям Молдовы с предупреждением: обычная кухонная губка, используемая для мытья посуды и уборки, может стать источником опасных бактерий.

Поводом для предупреждения стало исследование Федерального института оценки рисков Германии (BfR), специалисты которого выяснили, что даже внешне чистые и не имеющие запаха губки могут содержать такие патогены, как Salmonella, Escherichia coli (кишечная палочка) и Staphylococcus aureus, передает locals.md

Ученые объясняют, что пористая структура губок, влага и остатки пищи создают идеальные условия для быстрого размножения микроорганизмов. Более того, бактерии способны сохраняться даже после высыхания губки, а при использовании легко переходят на кухонные поверхности, посуду и продукты, вызывая перекрестное загрязнение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 600 миллионов человек сталкиваются с заболеваниями пищевого происхождения. Значительная часть таких случаев происходит именно дома из-за неправильной обработки продуктов и недостаточной гигиены на кухне.

Чтобы снизить риск заражения, ANSA рекомендует:

регулярно менять кухонные губки, даже если они выглядят чистыми;

сразу выбрасывать губку после контакта с сырой рыбой, мясом или птицей;

при необходимости повторного использования дезинфицировать губку, погружая ее минимум на две минуты в воду температурой выше 70°C;

хранить губку в хорошо проветриваемом месте, чтобы она быстро высыхала;

использовать отдельные губки для мытья посуды и уборки рабочих поверхностей;

тщательно мыть руки до и после приготовления пищи.

Эксперты BfR также советуют по возможности заменить губки щетками для посуды или салфетками из микрофибры. Они быстрее высыхают, накапливают меньше бактерий и легко очищаются при стирке или мойке при температуре не ниже 60°C.

В ANSA напоминают, что внешний вид и отсутствие неприятного запаха не гарантируют безопасность кухонной губки. Регулярная замена и соблюдение элементарных правил гигиены помогут значительно снизить риск пищевых инфекций и защитить здоровье всей семьи.