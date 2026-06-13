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tvrmoldova.md logotvrmoldova
13 Июня 2026, 20:14
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Перчун: Утечек экзаменационных материалов во время национальных экзаменов не было

Министр образования и науки Дан Перчун заявил, что на сегодняшний день случаев утечки экзаменационных материалов во время национальных экзаменов не зафиксировано.

Перчун: Утечек экзаменационных материалов во время национальных экзаменов не было.
Перчун: Утечек экзаменационных материалов во время национальных экзаменов не было.

Однако власти предупреждают студентов и родителей не попадать в ловушку мошенников, обещающих доступ к экзаменационным материалам в социальных сетях. Заявление было сделано во время пресс-конференции, передает tvrmoldova.md

«У нас не было ни одного случая утечки экзаменационных материалов, что очень хорошо. Мы должны быть очень осторожны, потому что каждый год в Telegram и других социальных сетях распространяются предложения, на которые попадаются некоторые студенты или родители», — сказал министр.

По словам Перчуна, люди, которые утверждают, что продают подлинные экзаменационные материалы, на самом деле пытаются обмануть людей и получить деньги мошенническим путем. Чиновник призвал студентов и родителей не поддаваться на такие предложения.

Сессия бакалавриата 2026 года проходит со 2 по 19 июня в 92 центрах. В этом году в ней принимают участие около 18 500 кандидатов.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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