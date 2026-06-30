На экзаменах в Молдове аннулировали работы шести выпускников.

Национальная экзаменационная комиссия аннулировала работы шести кандидатов, сдававших экзамены в гимназиях и на степень бакалавра. Причиной стало постороннее вмешательство в тесты, которое обнаружили при перепроверке.

Внесение изменений происходило уже после сдачи экзаменов и даже после первоначальной проверки. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, 30 июня, по предложению Республиканских комиссий по рассмотрению апелляций, пишет realitatea.md

Нарушения были обнаружены в ходе перепроверки работ, поданных на апелляцию по экзаменам по математике и румынскому языку и литературе в гимназическом цикле, а также по географии в рамках экзамена на степень бакалавра.

Как пояснили в ведомстве, факты мошенничества всплыли после сравнения работ, представленных на апелляцию, с цветными сканированными копиями, которые были заархивированы на первом этапе оценивания. Выявленные расхождения указывали на то, что в некоторые тесты вносились изменения уже после их сдачи. В ходе заседания Национальная экзаменационная комиссия заслушала председателей экзаменационных центров из Яловенского, Страшенского и Теленештского районов, а также представителя одного из центров сдачи экзамена на степень бакалавра в Кишинёве. Комиссия также потребовала провести служебные расследования для установления конкретных лиц, ответственных за эти вмешательства, и выяснения того, каким образом они стали возможны.

Власти также потребовали применения санкций, предусмотренных действующим законодательством. Согласно регламенту организации национальных экзаменов, лица, допускающие или способствующие мошенничеству, подделке тестовых материалов, изменению оценок или проявляющие халатность при исполнении служебных обязанностей, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, а при необходимости могут быть переданы в правоохранительные органы.

Шесть кандидатов, чьи работы были аннулированы, получат возможность пересдать экзамены в следующую экзаменационную сессию в порядке, предусмотренном действующим регламентом.

Окончательные итоги экзаменов за IX класс и экзаменов на степень бакалавра будут официально опубликованы 3 июля 2026 года.