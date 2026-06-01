Исследование показало масштабные изменения генов у любителей вейпов
Дополнительный анализ показал, что многие из выявленных изменений затрагивают биологические процессы, связанные с развитием онкологических, гормональных, желудочно-кишечных и неврологических заболеваний.
В журнале Frontiers in Oncology опубликованы данные исследования, согласно которым у регулярных пользователей электронных сигарет фиксируются изменения активности 3124 генов по сравнению с некурящими и не использующими вейпы. Работа указывает, что значительная часть этих изменений связана не столько с самим фактом вейпинга, сколько с типом устройств и используемыми ароматизаторами.
Результаты исследования показывают, что при оценке безопасности вейпов важно учитывать не только содержание никотина, но и используемые ароматизаторы, а также особенности самих устройств.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии под руководством Ахмада Бесаратиниа сравнили три группы участников:
- 35 пользователей электронных сигарет
- 24 курильщика
- 24 человека, не использующих ни сигареты, ни вейпы
Все участники были здоровыми взрослыми. Для анализа использовали образцы клеток слизистой оболочки рта и секвенирование РНК, позволяющее оценить активность тысяч генов одновременно.
По сравнению с контрольной группой у пользователей вейпов зафиксированы изменения активности 3124 генов. При этом статистический разбор показал, что:
- около 28,8% изменений связано с частотой и объемом использования
- примерно 66,6% объясняется типом ароматизаторов и устройствами
Отдельно отмечено, что фруктовые и смешанные вкусы, а также продвинутые многоразовые устройства (моды) давали наиболее выраженные сдвиги в экспрессии генов.
В исследовании приводится детализация по ароматам:
- сладкие — около 2,9% изменений
- ментоловые и мятные — 0,9%
- фруктовые — 31%
- многокомпонентные вкусы — 64,3%
Дополнительный анализ показал, что выявленные изменения связаны с путями, ассоциированными с онкологическими, эндокринными, желудочно-кишечными и неврологическими заболеваниями.
Исследователи подчеркивают, что подобные сдвиги в активности генов могут рассматриваться как ранние биомаркеры потенциального риска, задолго до развития клинических заболеваний.