Исследование показало масштабные изменения генов у любителей вейпов.

В журнале Frontiers in Oncology опубликованы данные исследования, согласно которым у регулярных пользователей электронных сигарет фиксируются изменения активности 3124 генов по сравнению с некурящими и не использующими вейпы. Работа указывает, что значительная часть этих изменений связана не столько с самим фактом вейпинга, сколько с типом устройств и используемыми ароматизаторами.

Результаты исследования показывают, что при оценке безопасности вейпов важно учитывать не только содержание никотина, но и используемые ароматизаторы, а также особенности самих устройств.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии под руководством Ахмада Бесаратиниа сравнили три группы участников:

35 пользователей электронных сигарет

24 курильщика

24 человека, не использующих ни сигареты, ни вейпы

Все участники были здоровыми взрослыми. Для анализа использовали образцы клеток слизистой оболочки рта и секвенирование РНК, позволяющее оценить активность тысяч генов одновременно.

По сравнению с контрольной группой у пользователей вейпов зафиксированы изменения активности 3124 генов. При этом статистический разбор показал, что:

около 28,8% изменений связано с частотой и объемом использования

примерно 66,6% объясняется типом ароматизаторов и устройствами

Отдельно отмечено, что фруктовые и смешанные вкусы, а также продвинутые многоразовые устройства (моды) давали наиболее выраженные сдвиги в экспрессии генов.

В исследовании приводится детализация по ароматам:

сладкие — около 2,9% изменений

ментоловые и мятные — 0,9%

фруктовые — 31%

многокомпонентные вкусы — 64,3%

Дополнительный анализ показал, что выявленные изменения связаны с путями, ассоциированными с онкологическими, эндокринными, желудочно-кишечными и неврологическими заболеваниями.

Исследователи подчеркивают, что подобные сдвиги в активности генов могут рассматриваться как ранние биомаркеры потенциального риска, задолго до развития клинических заболеваний.